Festa con musica a tutto volume: notte insonne per i residenti di Gallarate

Musica alta per tutta la notte e fino alle prime luci del mattino. È quanto hanno denunciato diversi cittadini residenti ella zona Nord di Gallarate, fino a Cavaria. La musica si è sentita per tutta la notte e fino alle 5 di questa mattina, sabato 10 agosto, anche in alcune zone di Cassano Magnago.

Si sarebbe trattato di una festa privata in un locale nella zona industriale di Gallarate e non di un rave party come si era ipotizzato inizialmente. Le forze dell’ordine sono al lavoro per fare luce sull’episodio che ha tenuto svegli centinaia di cittadini.