Fiamme in un’azienda agricola, stalla distrutta a Bidogno in Canton Ticino

Un violento incendio divampato in un fienile ha distrutto nella notte la stalla di un’azienda agricola a Bidogno, frazione del comune ticinese di Capriasca. L’allarme è scattato poco prima della una.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Lugano, i pompieri di Lugano, della Capriasca e di Caslano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Non si lamentano feriti. Le opere di spegnimento sono tuttora in corso.

(Foto di archivio)