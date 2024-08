Domato il rogo nella discarica di Gorla Maggiore: verifiche dei tecnici di Arpa

È durato un paio d’ore l’incendio che ha interessato una collinetta di rifiuti nella disarica regionale di Gorla Maggiore.

Galleria fotografica Incendio nella discarica di Gorla Maggiore 4 di 4

Le fiamme si eran sviluppate attorno alle ore 20 d oggi, sabato 10 agosto. I vigili del fuoco di Busto Arsizio e Varese, supportati dai volontari provenienti da Como, hanno lottato contro le fiamme con due linee di raffreddamento.

I vigili del fuoco hanno lavorato con un un mezzo meccanico per soffocare il focolaio attivo e in un paio di ore hanno circoscritto il rogo e progressivamente spento le fiamme.

Attualmente, ore 22.30, sono in corso le ultime misurazioni di Arpa per far permettere al Sindaco di assumere eventuali misure.