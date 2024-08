Focolai nei boschi sopra Gordevio, pompieri al lavoro fin dal mattino

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato ieri in un’area boschiva di montagna sopra Gordevio (distretto della Vallemaggia), in zona Mèrsc, in Canton Ticino. I pompieri di Locarno e Melezza hanno effettuato una prima ricognizione anche questa mattina alle 06:15 per determinare dall’alto la situazione.

Sono stati segnalati alcuni piccoli focolai ben visibili e dislocati in posti differenti. I militi hanno da subito iniziato i lavori di spegnimento mirato sul terreno, grazie anche all’aiuto del modulo alta pressione e di tetraedri elitrasportabili da 600 litri di acqua. Sono state inoltre implementate le linee tagliafuoco e messi in atto i lavori di pulizia del terreno.

Presenti sul posto una quindicina di militi della sezione di montagna di Locarno e del Corpo pompieri Melezza.

Le operazioni sono attualmente supportate da un elicottero civile che provvede a lanci mirati e ad alimentare il dispositivo di spegnimento già steso sul posto da ieri, composto da una vasca, delle motopompe e diverse condotte. Presente sul posto anche il forestale di zona. Le operazioni sono tutt’ora in corso e proseguiranno nel corso della giornata.