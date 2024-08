Francesca Caruso tra i commercianti della stazione di Gallarate: “Migliorare la situazione prima del Giubileo”

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in questi giorni ha incontrato i commercianti che operano nella zona della stazione di Gallarate, al centro di numerosi episodi di violenza e degrado negli ultimi mesi. Accompagnata dal presidente del Consiglio comunale, Marco Colombo, e dall’assessore alla Sicurezza, Germano Dall’Igna, Caruso ha voluto ribadire l’importanza del dialogo e della vicinanza alle realtà locali, esprimendo la sua disponibilità all’ascolto delle problematiche che affliggono l’area.

«La mia visita qui è un impegno concreto di ascolto e sostegno nei confronti dei commercianti – ha dichiarato l’assessore Caruso, ricordando il suo precedente ruolo come assessore alla Sicurezza proprio a Gallarate -. Conosco bene questa realtà e sono consapevole delle sfide che i commercianti affrontano quotidianamente. So che il mio successore, insieme alla Polizia Locale, sta lavorando molto per cercare di migliorare la zona. Ringrazio le forze dell’ordine per il loro costante impegno a tutela della sicurezza».

Durante il confronto i commercianti hanno espresso preoccupazione per l’aumento di gruppi di giovani che, con atteggiamenti intimidatori e irrispettosi, stanno creando un clima di insicurezza nella zona. «Questo è anche un problema culturale – ha evidenziato Caruso -. E’ da qui che voglio ripartire, ancora una volta, come assessore regionale alla Cultura, promuovendo iniziative che possano contribuire a migliorare il tessuto sociale della comunità».

La visita dell’assessore Caruso si colloca all’interno di una strategia più ampia volta a rafforzare la sicurezza e il decoro nella zona della stazione, in stretta collaborazione con le istituzioni locali e le forze dell’ordine. «La situazione della sicurezza nella stazione, così come in tutta la città, è costantemente monitorata dall’amministrazione comunale, che non si è mai nascosta né ha mai sottovalutato il problema – ha concluso il presidente del Consiglio comunale, Marco Colombo -. Con il Giubileo del 2025 abbiamo un’occasione importantissima per intervenire prima che sia troppo tardi, dato che la basilica di Gallarate sarà una delle tre chiese giubilari della provincia. Non possiamo accogliere i pellegrini di tutto il mondo con questo biglietto da visita. Faremo di tutto per portare nuovamente all’attenzione, a tutti i livelli istituzionali, le necessità della nostra città».