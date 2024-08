Gallarate, motoseghe al lavoro: via al taglio del bosco di via Curtatone

Alle 8 del mattino è iniziato il taglio del bosco di via Curtatone a Gallarate, contestato per lungo tempo dal Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate.

La Polizia Locale ha cintato e presidiato il bosco fin dal primo mattino, con l’impiego di diversi agenti e il supporto anche della Polizia di Stato. All’interno dell’area verde – che ha una estensione di circa un ettaro – sono quindi partiti i lavori di taglio delle piante.

Lungo la via Curtatone rimane invece il presidio degli attivisti del Comitato, che contesta l’intervento sia per l’impatto ambientale e sia perché considera inadeguato il progetto che concentra le scuole di due quartieri in un unico polo da posizionare in quel punto. Un’opera che è finanziata da fondi europei e che dovrà essere completata entro il 2025).

Nella giornata di lunedì gli attivisti erano riusciti a evitare l’abbattimento delle piante e avevano chiesto al Comune non più di cancellare il progetto ma di rinviare il taglio al 15 ottobre, al termine del periodo di nidificazione, paventando danno per la fauna. Proposta che era stata considerata comunque irricevibile dall’amministrazione comunale.