Galluppi si difende: “Con che titolo il Pd distribuisce patenti di moderazione?”

Non ci sta Luigi Galluppi ad accettare le critiche arrivate dal centrosinistra gallaratese che lo aveva definito «Il più oltranzista ed estremo sostenitore di Andrea Cassani». Il consigliere comunale di Centro Popolare Gallarate ha voluto ribattere con una lettera che pubblichiamo:

Caro PD ti scrivo così mi difendo un po’, e siccome, oggi, sei molto lontano dal mio modo di fare politica, più chiaro ti scriverò.

Io sarei il “più oltranzista e estremo sostenitore del Sindaco Andrea Cassani”. Non so chi te l’abbia suggerita, ma questa è proprio bella! Mi sembra che all’ordine del giorno del 31 luglio non ci fossero il Sindaco e il suo operato ma le proposte da portare avanti sul futuro del sedime del Sant’Antonio Abate. Io ho spiegato e difeso la nostra mozione sul Sant’Antonio, nient’altro. Non ho avuto nulla da ridire sulle “intemperanze comportamentali” del Sindaco? E chi te lo ha detto? E poi gli altri invece cosa avrebbero fatto di diverso? Per quanto concerne il mio rapporto con il Sindaco – con cui ho modo di dialogare, discutere e financo, figurati! di litigare, beh, scusami ma sono fatti miei.

Mi sarei autoproclamato re dei moderati (ma quando?) e non sarei affatto moderato. Non sapevo fossi tu deputato al rilascio della patente di moderato, ora ne prendo nota. Se essere moderato significa non arrabbiarsi, è vero, non lo sono. Non lo sarei anche perché ho definito “vuota” la mozione, non tua, che hai sostenuto. Prova a far leggere entrambe le mozioni, una dopo l’altra, a qualsiasi cittadino, da Torino a Canicattì, chiedendogli quale delle due è più ricca di contenuti e proposte. Sul risultato non ho dubbi. Dire che la mozione di OCG è il “nulla” non è un’offesa ma una verità. Se ti sei offeso il problema è tuo, non mio.

Insisti con la questione della “e” al posto di “e/o”. Ma perché affermi cose che tu stesso non puoi credere? La mozione lascerebbe alla Regione di decidere liberamente sugli spazi da utilizzare per le funzioni socio-sanitarie? Io penserei che la Regione debba fare di testa sua? E quando mai? Sai benissimo che la mozione votata – mozione anch’essa non tua, perché tu di mozioni non ne hai prodotte e hai dimenticato per strada le tue stesse proposte – è una piattaforma di contenuti e proposte da discutere con altri soggetti e non un proclama che si possa pensare venga accettato così com’è. Vedremo come andranno i lavori con Arexpo. Potrebbe anche accadere che per tutte le nostre proposte potrebbero non bastare nemmeno gli 11.500 mq. che tu tanto difendi. Allora si vedrà come fare, ma in ogni caso – e tu lo sai benissimo – con questa mozione il Comune parte da una posizione seria e ben precisa, che in qualche modo lo mette in una posizione di forza, non di debolezza. La mozione votata dice quello che avresti voluto dire tu, è questo che ti brucia.

Questo attacco personale, caro PD gallaratese, è per te un’altra sconfitta (di immagine, di credibilità, di serietà), dopo aver perso la faccia in Consiglio. Non sempre i cambi di strategia pagano. Sull’ospedale stai recitando una parte non tua. Hai scelto di cambiare rotta, così come hai cambiato modo di fare opposizione, alzando il tiro per sparare (verbalmente, si intende) alle persone e non ai contenuti. Sei partito, devo dire con molto anticipo, alla ricerca di un “campo larghissimo” che ti dovrebbe consentire di vincere le prossime amministrative, e per farlo ti accodi ad altre forze politiche “urlanti” e parti con gli attacchi personali: al Sindaco – ieri, oggi e anche domani – , oggi a Galluppi e domani toccherà a qualcun altro. Stai diventando una forza politica di lotta e di non governo. E’ questa la novità.

P.S.: se vuoi rispondermi fallo pure, io non replicherò più. I gallaratesi hanno capito.

Luigi Galluppi