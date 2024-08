I lavori al palazzetto di Masnago sono arrivati all’interno dell’arena

Pieno agosto, ma il cantiere non si ferma. Anzi: i lavori di ristrutturazione al palasport di Masnago sono arrivati all’interno della Itelyum Arena: come si vede nella foto, la parte alta della tribuna Gold Ovest è ora coperta dai teloni alle spalle dei quali gli operai sono all’opera.

In quel settore, subito sopra ai seggiolini attuali, troveranno posto anche gli skybox che daranno un nuovo volto al palazzetto: si tratta di spazi esclusivi (con servizi appositi) che possono ospitare diverse persone e che sono destinati a essere affittati per l’intera stagione, a sponsor o a singole persone. Secondo quanto spiegato di recente, sei dei sette skybox sono già stati prenotati.

Il cronoprogramma prevede di concludere i lavori più importanti per l’avvio del campionato: la prima partita in casa (seconda giornata) sarà il 6 ottobre quando la Openjobmetis affronterà Tortona. Per quella data dovrebbero anche essere pienamente attivi almeno due skybox che sono una delle novità strutturali di questo progetto di riqualificazione.