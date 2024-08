I “mini pompieri” del Canton Ticino si ritrovano a Bellinzona

Quella di domenica 25 sarà una giornata speciale per i circa 150 giovani e giovanissimi ticinesi che svolgono l’attività di “mini pompieri”. Bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni che aderiscono alle nove sezioni attive in tutto il Cantone e si occupano di effettuare piccoli interventi nell’ambito di competenza dei vigili del fuoco.

Domenica 25, dicevamo, il Parco Urbano di Bellinzona ospiterà il Raduno Cantonale annuale dei mini pompieri, giornata di giochi e di svago che sarà accompagnata dall’apertura delle porte della caserma del Corpo Pompieri della capitale ticinese.

All’evento saranno presenti alcuni importanti partner di intervento come la Croce Verde Bellinzona, la Polizia Comunale, la Protezione Civile del Bellinzonese, la Rega, il Soccorso Alpino Svizzero, la Società Protezione Animali Bellinzona e il Gruppo di salvataggio grandi animali, tutti con i propri mezzi.

Durante la giornata sarà anche possibile pranzare all’interno del Parco Urbano mentre verrà allestita un’area per i bambini con attività a tema pompieristico. Una cronaca del raduno sarà trasmessa in diretta sulla web radio creata appositamente per l’evento, disponibile sulla pagina internet del raduno.