Il cucciolo di cinghiale che si perde nel paese di George Clooney

A Laglio un cucciolo di cinghiale si perde nel giardino di un BeB e viene salvato dai vigili del fuoco.

È successo martedì mattina in Frazione Torriggia quando i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati chiamati per il recupero di un piccolo cinghiale finito intrappolato all’interno di un giardino privato di un B&B.

L’animale è stato liberato in area boschiva poco distante.