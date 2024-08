Il ministro Urso incalza Stellantis sul futuro dello stabilimento di Termoli

Botta e risposta a stretto giro di posta tra il ministro delle Imprese e made in Italy, Adolfo Urso, e il gruppo automibilistico Stellantis sul futuro dello stabilimento di Termoli in Molise. Il ministro, intervenuto al Meeting di Rimini, è stato molto chiaro sul progetto Gigafactory: o Stellantis dà una risposta a breve al Governo oppure le risorse del Pnrr saranno destinate ad altri.

Il cantiere di Termoli doveva partire quattro mesi fa e questo ritardo, pare dovuto alle difficoltà del mercato dei veicoli elettrici che non decolla come dovrebbe, preoccupa sia il ministro che il Governo.

Stellantis, da parte sua, ha fatto sapere che sta potenziando il progetto Gigafactory di Termoli per introdurre una nuova tecnologia per la produzione di celle e moduli, in modo da essere in linea con l’evoluzione del mercato.

Gigafactory è un progetto di Acc (Automotive cells co) frutto di una joint venture tra i due colossi dell’automotive, Stellantis e Mercedes, e Saft società che produce batterie ad alta tecnologia.