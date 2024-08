Il museo del Monastero di Cairate: una “chicca” da scoprire a Ferragosto

Ad agosto, il Monastero di Cairate, gioiello storico del complesso longobardo di S. Maria Assunta, non solo non chiude ma apre le sue porte a tutti i visitatori, offrendo un’occasione inusuale per scoprire la sua ricca storia e architettura senza dover viaggiare lontano.

I volontari di Pro Loco Cairate sono pronti ad accogliere i visitatori tutti i weekend, anche di agosto, e anche nella giornata di Ferragosto.

Le visite al monastero sono libere, permettendo a tutti di esplorare a proprio ritmo. Tuttavia, per chi desidera un’esperienza più approfondita, è possibile partecipare ai tour guidati dai volontari.

I tour sono disponibili ogni sabato e domenica alle 15 e alle 17. Anche se le visite guidate sono gratuite, si consiglia di prenotare attraverso il sito www.comune.cairate.va.it per assicurarsi un posto. La prenotazione è semplice, gratuita e può essere annullata in qualsiasi momento.

INFORMAZIONI UTILI

Il complesso si trova in Piazza Giardino delle Badesse a Cairate (VA) e l’ingresso è libero per tutti. Questa è un’occasione perfetta per immergersi nella storia, ammirare l’architettura longobarda e godere della tranquillità di questo luogo storico.

Il Monastero di S. Maria Assunta è aperto ai visitatori con i seguenti orari:

Sabato: 14.30 – 18.30

Domenica e Festivi: 10.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30

Il monastero. rimarrà aperto anche durante la festività di Ferragosto.