Pd di Luino sull’uscita dalla maggioranza di Fabrizio Luglio: “Ci sono altri interessi politici”

Il circolo del PD di Luino ha commentato la recente decisione del presidente del consiglio Fabrizio Luglio di aderire a Forza Italia e di lasciare il gruppo di maggioranza con cui era stato eletto tramite la lista civica “Proposta per Luino”.

In una nota ufficiale, il direttivo del circolo PD ha dichiarato: «Abbiamo appreso dal gruppo provinciale di Forza Italia nelle figure di Taldone e Longhini della decisione del consigliere Fabrizio Luglio di prendere la tessera di Forza Italia e di uscire dal gruppo di maggioranza, eletto con la lista civica “Proposta per Luino”. Fin dall’inizio, abbiamo sostenuto la lista civica ed eravamo a conoscenza dell’orientamento politico di Luglio, il quale ha sottoscritto completamente il programma ed è stato molto attivo nella campagna elettorale».

Il circolo del PD solleva interrogativi sul tempismo della decisione di Luglio: «Perchè esplicitare proprio adesso il suo tesseramento? Perchè criticare proprio ora, dopo quattro anni di amministrazione, il gruppo e il suo operato? Abbiamo la sensazione che ci siano altri interessi politici non legati all’operato di questa

maggioranza».

Il comunicato prosegue osservando che «Forza Italia era completamente assente all’interno di questo Consiglio Comunale: ora ha trovato il modo di entrarci. Ringraziamo – concludono dal circolo – l’amministrazione nella figura del suo sindaco per la sua celere e ponderata risposta. Auguriamo all’amministrazione di continuare il suo operato in modo compatto e efficace come fatto fino ad ora».