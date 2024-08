Il presidente del consiglio di Luino Fabrizio Luglio entra in Forza Italia

Fabrizio Luglio, consigliere comunale e presidente del consiglio comunale della città di Luino approda in Forza Italia.

«Prosegue così il percorso di crescita e di radicamento territoriale avviato con successo negli ultimi mesi – commentano Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia Varese e Giuseppe Taldone, vicesegretario regionale azzurro -. Diamo il nostro benvenuto in Forza Italia a Fabrizio Luglio, la sua esperienza amministrativa ed il suo ruolo istituzionale ci consentono di ritornare protagonisti all’interno del Consiglio Comunale della Città con una rappresentanza istituzionale sulla scorta della tradizione liberale e popolare del nostro partito. Il ruolo degli amministratori locali all’interno dei consigli comunali è fondamentale per l’azione amministrativa e per declinare le idee di Forza Italia: siamo certi che Fabrizio saprà rappresentare al meglio le nostre istanze in una realtà strategica come Luino, città di frontiera e punto di riferimento per molti comuni delle valli.»