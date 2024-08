Incendio sul balcone del condominio, intervengono i vigili del fuoco ad Albizzate

Un principio d’incendio che ha intaccato dei rifiuti sul balcone producendo alte fiamme che hanno provocato un forte spavento.

È questa la causa dell’ingente intervento delle squadre di soccorso e intervento arrivate in via Ruzzella ad Albizzate intorno alle 22 di sabato 3 agosto.

Ad andare a fuoco sono stati dei rifiuti posizionati sul balcone esterno che hanno provocate delle fiamme che hanno lambito soltanto la parte esterna dell’appartamento.

La posizione del condominio, raggiungibile attraverso una strada piuttosto stretta, ha richiesto il dispiegamento di un ingente numero di mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenute due camionette dei vigili del fuoco, i carabinieri e diverse ambulanze. Fortunatamente l’incendio si è rivelato non esteso ed è stato spento in poco tempo dai vigili del fuoco.

Il personale sanitario si è occupato di girare per gli appartamenti per verificare che non ci fossero feriti e intossicati. Fortunatamente non si registrano feriti.