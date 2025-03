Gaetano Antonio Cortese è il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia per Castronno ed Albizzate

Lo scorso sabato 22 marzo, presso la sede di Fratelli D’Italia a Castronno, si è tenuto il congresso che ha sancito l’elezione del coordinatore cittadino di Albizzate e Castronno.

Presieduto dal presidente di seggio Dario Frattini alla presenza di Marco Colombo di Gallarate in rappresentanza del direttivo provinciale di FDI è stato proclamato coordinatore del circolo cittadino per acclamazione Gaetano Antonio Cortese. Il neo presidente, nel suo documento programmatico, ha voluto sottolineare la volontà di portare anche a livello locale l’importanza dei valori di Fratelli d’Italia, oltre all’unità e la collaborazione dei due paesi per raggiungere obiettivi comuni; nel ringraziare tutti i partecipanti al congresso, Cortese ha dichiarato di essere onorato del ruolo che gli è stato conferito.

I membri del direttivo

Sono stati eletti per acclamazione anche i membri del direttivo e nello specifico Agnello Luigi, Del Pezzo Massimiliano, Giglio Valentina e Pozzi Roberto. In seguito verrano indicati anche i due nomi di fiducia del Presidente, che entreranno a far parte del direttivo.