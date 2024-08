Intensi temporali a Malpensa: numerosi voli dirottati verso altri aeroporti

I violenti temporali della mattina del 26 agosto 2024 sul Varesotto ha comportato disagi a Malpensa, che ha causato il dirottamento di numerosi voli verso aeroporti alternativi sia in Italia che in Europa.

Un volo EasyJet proveniente da Preveza è stato dirottato verso Linate, così come un altro volo EasyJet in arrivo da Amsterdam, che è stato invece deviato su Torino. Un volo Lufthansa partito da Francoforte ha anch’esso trovato riparo a Linate, mentre un volo SAS proveniente da Copenaghen ha seguito lo stesso percorso. Anche il volo di La Compagnie in arrivo da Newark è stato costretto a deviare su Linate, così come il volo EasyJet proveniente da Mahon (Minorca).

Anche i voli Ryanair hanno subito modifiche: quello proveniente da Dublino è stato dirottato a Torino, mentre un volo Wizzair da Barcellona è stato anch’esso reindirizzato su Torino. Il volo EasyJet da Ibiza ha dovuto cambiare rotta verso Torino, così come un volo Freebird da Bodrum è stato dirottato a Venezia.

Anche un volo El Al da Tel Aviv è stato dirottato, ma verso l’aeroporto di Bergamo. TAP, con un volo partito da Lisbona, è stata costretta a dirigersi verso Bologna.

Continuando la lista, un volo EasyJet da Brindisi è stato dirottato verso Linate, mentre un volo Ryanair proveniente da Alicante ha trovato atterraggio a Torino. Anche un volo cargo di Cathay Pacific ha dovuto cambiare rotta, finendo a Torino.

Un altro volo EasyJet, questa volta da Bari, è stato deviato verso Linate, mentre un volo Ryanair partito da Londra Stansted è stato anch’esso dirottato su Torino. EasyJet ha poi dirottato un volo proveniente da Catania a Torino e un altro da Bilbao verso la stessa destinazione.

Non sono stati risparmiati nemmeno i voli da Parigi: un volo Air France proveniente da Charles de Gaulle è stato dirottato su Linate, così come un volo EasyJet partito da Parigi Orly. Un volo Albastar da Monastir è stato invece dirottato a Bergamo, mentre un volo Wizzair proveniente da Madrid ha subito la stessa sorte.

Anche KLM, con un volo da Amsterdam, ha dovuto cambiare rotta verso Linate. Un volo British Airways proveniente da Londra Heathrow è stato costretto ad atterrare a Bergamo.

Infine, un volo Emirates in arrivo da New York JFK è stato dirottato verso Monaco, mentre un volo EasyJet da Mykonos è stato deviato su Torino.

Intorno all’aeroporto di Malpensa il violento temporale ha causato anche problemi alla viabilità d’accesso, in particolare alla superstrada 336 verso l’autostrada A8, per allagamenti e alberi caduti sulla sede stradale (zona Gallarate).