Maltempo sul Varesotto, danni e allagamenti nella zona di Gavirate

Un forte temporale si è abbattuto questa mattina in alcune zone della provincia di Varese provocando anche disagi e allagamenti. Una delle zone maggiormente colpite è stata il comune di Gavirate dove acqua e fango hanno rapidamente invaso le strade, anche nel centro storico e nelle frazioni (nel video in alto) L’acqua ha invaso anche alcuni edifici. Una situazione simile è stata segnalata a Olginasio, Bardello e Biandronno con collegamenti allagati dopo le forti piogge.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Varese con due squadre di uomini e mezzi in una situazione definita “complessa” per via degli allagamenti che hanno interessato Gavirate dove il picco di maltempo è stato particolarmente forte, accompagnato anche da una grandinata piuttosto rilevante. Anche la protezione civile locale sta operando con due squadre che si sono organizzate per intervenire e tamponare eventuali altre ondate di maltempo.

Temporali intensi hanno riguardato anche i paesi del Basso Verbano e dell’Alto Varesotto. Secondo le previsioni la situazione potrebbe perdurare per tutta la mattina, con schiarite a partire dal pomeriggio.

La situazione in Canton Ticino e nel Comasco

L’ondata di maltempo ha interessato anche i territori del Comasco e del Canton Ticino. In provincia di Como diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi caduti in particolare nella zona del lago.

Disagi e black out

Tra le problematiche legate al maltempo si segnalano anche interruzioni al servizio elettrico. Un blackout importante è stato segnalato a Cittiglio e ha interessato una sessantina di utenze. Altri disagi simili in alcune zone dell’Alto Varesotto, tra cui il comune di Maccagno con Pino e Veddasca.