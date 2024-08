La cercano Vigili del fuoco, droni e cani ma della donna scomparsa in Forcora non c’è traccia

Continuano le ricerche della donna di 89 anni dispersa al Passo Forcora, in provincia di Varese, nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto, mentre cercava funghi. Nonostante il massiccio dispiegamento di uomini e mezzi da parte dei Vigili del Fuoco, tra cui droni e unità cinofile, al momento non è stata rinvenuta alcuna traccia della donna.

Galleria fotografica Si cerca un’anziana dispersa a Maccagno 3 di 3

UNA ZONA IMPERVIA

In particolare, il personale Tas (Topografia applicata al soccorso) ha utilizzato la propria esperienza nella gestione di carte topografiche per valutare le zone da perlustrare in modo più accurato. Il personale Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) ha impiegato droni ad alta tecnologia per sorvolare la zona e ottenere una migliore visuale dall’alto, mentre il personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) ha esplorato le zone più impervie utilizzando tecniche avanzate di movimentazione su corde.

Inoltre, il Nucleo cinofili ha impiegato cani addestrati per la ricerca di persone disperse, mentre operatori su fuoristrada hanno percorso i sentieri più accessibili e operatori appiedati hanno effettuato battute accurate sui sentieri della zona.