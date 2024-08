Dominio trentino sul Lago Maggiore nella Traversata dei Castelli di Maccagno

Campioni nello sport e nella vita. Simone Ruffini, già iridato e membro della hall of fame del nuoto internazionale, ha partecipato e vinto alla Traversata dei Castelli, la seconda tappa varesotta dell’Italian Open Water Tour che si è tenuta nel fine settimana a Maccagno. Il nome di Ruffini però non compare nell’elenco dei premiati perché il 34enne marchigiano ha chiesto di non essere inserito nell’ordine d’arrivo così da lasciare la scena a chi nuota (comunque fortissimo) per divertimento.

SUPER SMILE SWIM – Nella gara da 2.500 chilometri, la Super Smile Swim, è sventolata la bandiera trentina: vittoria per Marco Penta (primo anche nella classifica “Natural” per chi nuota con il solo costume, senza l’ausilio di muta) davanti a Riccardo Crespi e Andrea Zenatti, tutti dei Luzzi Impavidi. Tra gli Over 40 vittoria per Matteo Pelagalli Ficorilli (Swim Revolution) su Michele Baronchelli e Marco Bravi. Nella categoria Over 50 a imporsi è stato Paolo Tamborini (Swim for passion) su Matteo Antonelli (Swim&Care) e Andrea Carcano (Swim for passion).

Anche tra le donne trionfa una trentina dei Luzzi Impavidi, Sara Petrolli su Sara Cremona (Nuotatori Milanesi) e Rosella Rogora (Acqua1Village). Tutte e tre le protagoniste hanno occupato anche il podio “Natural”. Per quanto riguarda le categorie anagrafiche, succcesso Over 40 per Greta Bosio su Ester Cirillo e Raffaella Turco mentre Rogora ha trionfato tra le Over 50 su Cristina Bertolini e Tiziana Ferron (Edison). Classifica a squadre con ovvia vittoria dei Luzzi Impavidi davanti a Swim Revolution e Edison.

HARD SWIM – Sara Petrolli si è quindi ripetuta nella gara più lunga, la Hard Swim di 6mila metri, gareggiando anche in questo caso in modalità “Natural”. Alle spalle della trentina si sono quindi piazzate la bolognese Alice Senatore e la veneta Francesca De Nardi (anche quest’ultima dei Luzzi Impavidi). Sempre tra le donne successo della valdostana Marie Claire Deanoz (Swim for Passion) su Marilisa Pegoiani e Valentina Campagnari (entrambe dell’Acquatic Center Montichiari) tra le Over 40; va invece alla varesotta Daniela Sabatini (Team Insubrika) il successo Over 50 davanti alla tedesca Nicola Fath e alla pavese Maria Letizia Noli.

In campo maschile la classifica Hard è vinta dal bolognese Federico Costa davanti a Davis Panieri (primo tra i Natural) e di nuovo a Marco Penta. Dario Cotroneo, Luca Baggi e Matteo Pelagalli Ficorilli hanno occupato – nell’ordine – il podio Over 40 mentre il tedesco Andreas Fath ha battuto Martijn Eggink e il romano Cristiano Pompili tra gli Over 50.

STAFFETTA – A completare il proprio trionfo, i Luzzi Impavidi hanno vinto anche la staffetta del mezzo miglio marino grazie a Zenatti, Penta e Panieri precedendo Gli amici di Jeffrey (Costa, Cocci, Senatore) e La ciurma di cappello di paglia (Petrolli, Monari, Ghettini). I Luzzi, espressione della Buonconsiglio Nuoto, si sono quindi aggiudicati il trofeo “Big Team”.

TRECENTO IN ACQUA – Sono stati in tutto oltre 300 i partecipanti della Traversata dei Castelli sul Lago Maggiore: a Maccagno hanno gareggiato atleti di 12 regioni, 48 province ma anche nove stati esteri. A supporto de “I Glaciali” che organizzano l’intero circuito in acque libere sono intervenuti l’amministrazione comunale (con il sindaco Ivan Vargiu e non solo), la Protezione Civile e la Pro Loco.

Il comparto sicurezza è stato curato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova insieme all’Unione Velica Maccagno. Presente alle premiazioni anche Claudio Colombo della Pasticceria Colombo di Comerio in rappresentanza di Coppa del mondo del panettone per consegnare premi ambitissimi mentre le opere dell’artista Marco Saporiti sono andate ai vincitori della traversata.

Il consueto riconoscimento voluto dall’Avis Provinciale di Varese è andato a reatino Matteo Pelagalli Ficorilli, ovvero il donatore avisino giunto da più lontano.

Intanto si avvicina la partenza di [E]Motion, il viaggio che l’associazione Rare Partners (che affianca l’IOWT dal punto di vista dell’attenzione al sociale) affronterà insieme ad Alessandro, ragazzo sordo e ipovedente affetto da Sindrome di Usher in sella alla suo tandem “Bike4Usher” a sostegno della ricerca contro questa malattia. La partenza di [E]Motion avverrà da Camogli, 5° tappa del circuito IOWT, il prossimo 27 agosto con destinazione Caldonazzo sabato 31 agosto. Domenica 1 settembre il progetto si concluderà con la staffetta di nuoto nelle acque del lago omonimo, in occasione della 7° tappa del circuito di gare in acque libere organizzato da Italian Open Water Tour.