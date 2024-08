La vicesindaco di Gazzada Schianno: “Ricominciamo a lavorare, dopo 5 anni di buio”

Ha stupito la lapidaria frase di Silvia Flora Maria Lorusso in Gurian, vicesindaco di Gazzada Schianno, nel giro iniziale di saluti dei neoeletti sindaci in Prefettura, in occasione del primo incontro tra Prefetto, presidente della provincia di Varese, assessore regionale agli enti locali e le amministrazioni neoelette – o rielette – nell’ultima tornata amministrativa dello scorso giugno.

Tra un ringraziamento al Prefetto e al Presidente della Provincia, un saluto all’assessore Regionale, e le piccole informazioni pratiche – il nome, la situazione di sindaco rieletto o debuttante, la funzione se rappresentava l’amministrazione non da primo cittadino – la vicesindaco ha esordito: «Sono la vicesindaco, in rappresentanza del sindaco eletto Stefano Frattini, e stiamo ricominciando a lavorare dopo 5 anni di buio».

Una dichiarazione durissima nei confronti dell’amministrazione precedente, che ha spiccato di fronte e a tante espressioni generiche: «Lo so, forse non dovevo essere così diretta – ha spiegato al termine dell’incontro. – Ma l’ho detto d’istinto, per descrivere la nostra attività ora. E’ cosi che la stiamo vivendo».

L’attuale amministrazione ha vinto le elezioni con il 47,2% mentre il sindaco uscente Paolo Trevisan ha ottenuto il 25,7% dei voti, ritrovandosi al terzo posto dopo il 27,6% del terzo candidato in gara Francesco Bosco.