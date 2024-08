L’amministrazione comunale di Luino istituisce il gruppo di lavoro sull’integrazione

L’integrazione nasce dall’accoglienza dei migranti e su questo tema nel gennaio 2019 più di venti associazioni del nostro territorio, che si occupano di cooperazione allo sviluppo nei Paesi del Sud del Mondo, di progetti di buona accoglienza, di assistenza e di integrazione, organizzarono una serata dal titolo “L’Europa ha un cuore? Immigrazione e accoglienza nell’Alto Verbano”.

Fu una serata in cui si capì come fosse importante mettere in relazione tutte le iniziative presenti nel nostro territorio e verificare la possibilità di creare una rete che sapesse sempre più trovare un agire collettivo basato sulla fiducia nelle relazioni e sui processi di condivisione e co-progettazione. Nacque così nel maggio 2019 la Comunità Operosa Alto Verbano che, ad oggi raggruppa 27 realtà territoriali che intendono darsi una visione comune, sulla base di condivisi riferimenti valoriali, per interpretare ed affrontare questioni sociali, culturali ed ambientali, al fine di costruire nuovi modelli di convivenza basati su giustizia, pace, solidarietà e condivisione.

Nell’ultima assemblea della Comunità Operosa Alto Verbano del 29 novembre 2023, tra i vari temi trattati, si è affrontato il tema dei migranti e si è proposta la costituzione di un gruppo di lavoro per definire un modello di integrazione nel nostro territorio da condividere con le realtà di accoglienza e con i Comuni. Scopo del gruppo di lavoro è sviluppare progetti per costruire rapporti di fiducia con la popolazione, che spesso vede i migranti come un pericolo, cercando di trasformare le conoscenze, le competenze e le esperienze di queste persone in risorse per la nostra comunità e trovare percorsi per far crescere e sviluppare in loro nuove capacità al fine di favorire l’inclusione sociale e lavorativa. E così il gruppo di lavoro, grazie alla fattiva collaborazione dei Servizi Sociali del Comune di Luino, ha incominciato a riunirsi e ad analizzare la situazione del nostro territorio, partendo da un’analisi delle motivazioni che spingono i migranti a lasciare i loro paesi, ragionando sulle sofferenze che questo comporta e ascoltando le comunità educative e di accoglienza, per arrivare a capire quali possibilità ha la comunità locale per accogliere i minori stranieri non accompagnati in termini, di affido famigliare e tutore volontario, e quale contributo danno i migranti al mondo del lavoro. Dopo tutti questi incontri conoscitivi è iniziata una fase progettuale ove sono state studiate le azioni che la rete di associazioni e realtà locali possono mettere in atto per migliorare il processo di integrazione nel nostro territorio.

Sono uscite 14 proposte che il gruppo di lavoro porterà avanti nei prossimi anni. L’attività svolta dal gruppo di lavoro sull’integrazione è risultata un ottimo punto di partenza su cui far leva per indirizzare la politica territoriale e portare questo modello di lavoro e di partecipazione nei tavoli ufficiali; per questo motivo arriva dall’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Elena Brocchieri, la proposta di dar seguito all’impegno del gruppo di realtà coinvolte, mediante l’istituzione di uno specifico gruppo di lavoro comunale, centrato sull’integrazione sociale, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento di istituzione e disciplina delle forme di partecipazione locale: gruppi di lavoro e consulte consiliari”: il 17 luglio la Giunta del Comune di Luino ha approvato la costituzione del gruppo di lavoro sull’integrazione sociale che ora continuerà la sua attività di proposte all’Amministrazione comunale. “Sono particolarmente soddisfatta di questa collaborazione che induce ad un cambio di prospettiva” dichiara l’assessore Elena Brocchieri, “il passaggio che porta dall’accoglienza all’integrazione è per noi fondamentale perché si possano far fruttare al massimo le possibilità che derivano da questa emergenza, che mette in difficoltà i Comuni che non hanno gli adeguati strumenti per affrontarla da soli”.

Al gruppo di lavoro sull’integrazione partecipano la Comunità Operosa Alto Verbano, la Croce Rossa Italiana Comitato di Luino e Valli, A.I.S.U Associazione Interculturale per lo Sviluppo Umano, Donna Sicura, il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano, lo Sportello di Ascolto, Accoglienza e Orientamento del Luinese, il Tavolo per il Clima di Luino, GIM-TERREdiLAGO, la Cooperativa Sociale Ballafon, la Fondazione Asilo Mariuccia e la Cooperativa Sociale San Martino.