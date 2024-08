Le patate svizzere non bastano. Il Consiglio federale ne importa 15 mila tonnellate

Da una parte la peronospora, un parassita che attacca le foglie, dall’altra il cattivo tempo. Una situazione complessiva che in prospettiva rende pessime le previsioni per il prossimo raccolto di patate. Il Consiglio federale ha così autorizzato l’Ufficio federale dell’agricoltura a un aumento delle quote di importazione pari a 15 mila tonnellate. Si tratta di patate da trasformazione nell’ambito del contingente tariffario a partire da inizio settembre. Questo aumento è valido fino alla fine dell’anno, anche se secondo gli esperti potrebbe non essere sufficiente a coprire la domanda.