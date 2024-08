L’Europa reintroduce restrizioni sui liquidi nel bagaglio a mano: a Malpensa tornano i limiti a 100ml

La Commissione Europea ha annunciato il ritorno temporaneo delle restrizioni sui liquidi, aerosol e gel (LAG) trasportati nel bagaglio a mano, che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024. In base alle nuove regole, la capacità massima consentita per ogni singolo contenitore sarà di 100 ml. Questa misura, che rappresenta un passo indietro rispetto alle recenti normative più permissive, è stata reintrodotta per rafforzare la sicurezza negli aeroporti.

Durante i controlli di sicurezza, i passeggeri potranno lasciare nel bagaglio a mano i liquidi, i cellulari e i computer portatili, senza la necessità di estrarli, purché rispettino i nuovi limiti imposti. È importante ricordare di riporre sempre il bagaglio nella vaschetta apposita per facilitare i controlli. Un utile consiglio è quello di organizzare gli oggetti personali nella vaschetta dal più leggero al più pesante, mettendo per primi sciarpe, cinture, portafogli e oggetti metallici, seguiti da giacche, borse e trolley.

È cruciale sottolineare che alcuni oggetti non possono essere trasportati attraverso i controlli di sicurezza. Tra questi rientrano armi da fuoco, sostanze esplosive e incendiarie, oggetti taglienti e contundenti, e dispositivi per stordire. Tuttavia, liquidi, aerosol, gel, farmaci e cibi per bambini sono ammessi, purché rispettino le normative di sicurezza vigenti.

I viaggiatori sono invitati a informarsi e prepararsi adeguatamente per evitare disagi durante i controlli. Questa reintroduzione delle restrizioni mira a garantire un livello più elevato di sicurezza negli aeroporti europei, rispondendo a nuove esigenze di protezione e monitoraggio.