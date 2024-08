L’Italia di Bosetti è in finale: prima storica medaglia per il volley femminile

Gli uomini del volley non hanno rotto il tabu del titolo olimpico, le donne invece sono finalmente riuscite in una impresa sinora inedita: conquistare una medaglia a cinque cerchi. Il colore lo scopriremo domenica quando l’Italia di Velasco sfiderà gli USA per l’oro.

Intanto però, per la prima volta, sarà podio e non mancano le velleità del gradino più alto: Caterina Bosetti e compagne (anche ad Albizzate si fa festa!) hanno battuto 3-0 la Turchia in semifinale bissando lo stesso risultato di domenica scorsa nella fase a gironi. Senza appello quindi, pur con parziali (abbastanza) equilibrati: 25-22, 25-19, 25-22, a confermare la superiorità azzurra contro la nazionale della Mezzaluna allenata da Daniele Santarelli cui non è riuscito lo scherzo “italicida” come invece avvenuto ad Andrea Giani con la Francia al maschile. (foto Tarantini/Fipav)

Ancora una volta la squadra di Velasco si è dimostrata superiore in tanti ambiti, con Egonu ben sfruttata da Orro e “dosata” dal c.t. che ha inserito in modo chirurgico Antropova quando necessario. Notevole la prova di Sylla, anche in attacco, solito apporto di Cate Bosetti (oltre a De Gennario) ma la giocatrice decisiva è stata probabilmente Sarah Fahr, devastante a muro nel rush finale.

Con quella che si metterà al collo Bosetti, la spedizione varesotta a Parigi diventa ancora più ricca arrivando a quota tre medaglie dopo l’oro di Martinenghi e l’argento di Soares. E chissà che Cate non possa eguagliare il nuotatore di Azzate, anche per dedicare il podio alla nipotina Olivia.