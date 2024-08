Marcell Jacobs tra le stelle del “Galà dei Castelli” di Bellinzona

Si profila una sfida ad altissima velocità sulla pista di atletica di Bellinzona.Al prossimo “Galà dei Castelli”, meeting internazionale con molti protagonisti delle ultime Olimpiadi, ci sarà anche Marcell Jacobs per un confronto sui 100 metri con il sudafricano Akani Simbine.

I due hanno disputato la finale di Parigi 2024 vinta da Noah Lyles chiudendo subito fuori dal podio: quarto Simbine e quinto l’azzurro di Desenzano (foto Grana/Fidal) che promette di essere la star più amata dell’appuntamento ticinese.

Il meeting si articolerà su due giorni: domenica 8 ci sarà “l’antipasto” a Locarno con la gara del salto con l’asta femminile in Largo Zorzi, a pochi passi dal Lago Maggiore. Lunedì 9 invece il meeting in pista allo Stadio Comunale di Bellinzona con le gare promozionali e paralimpiche dalle 18,30 e con l’evento internazionale dalle ore 20.

Jacobs e Simbine non saranno ovviamente gli unici atleti di altissima rilevanza mondiale a giungere in Ticino. Tra gli iscritti figurano infatti tre ori alle recenti Olimpiadi francesi, ovvero gli americani Vernon Norwood (4×400) e Ryan Crouser (getto del peso) e l’australiana Nina Kennedy (salto con l’asta). Nel salto in alto maschile invece è stata annunciata la presenza di Mutaz Essa Barshim, bronzo a Parigi ma già oro ai Giochi di Tokyo nel celebre pari merito con Gianmarco Tamberi.