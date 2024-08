Massimo Boldi e il post su “X” per Giorgia Meloni: la polemica social di Ferragosto

Ferragosto decisamente caldo per Massimo Boldi, 79 anni, attore di Luino amato in tutta Italia per i suoi film comici. A scatenare i social un suo post su X il 15 agosto, nel quale Boldi ha deciso di fare un endorsement non richiesto per la premier Gorgia Meloni.

“Buon Ferragosto ben amata Giorgia, nostra presidente del Consiglio della Repubblica, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese in meglio – è l’elogio della star dei cinepanettoni – Ed io non posso far altro che ringraziarti” il testo del tweet, poi cancellato.

Il messaggio è stato intercettato dal web e si è scatenata una bufera tra commenti e post, addirittura titoli di giornale e richieste di scuse nei confronti di chi si è spinto un po’ in là, offendendo l’attore per il suo messaggio.

La stessa Meloni ha chiesto di smetterla di insultare Boldi, colpito a suo dire dagli “odiatori di professione”, mentre altri si sono spinti oltre parlando di campagna mediatica contro un “grande attore” (la leghista Ceccardi), addirittura contro “uno dei più grandi attori italiani” (Capezzone su Libero). Di contro sono numerosissimi gli attacchi nei confronti del “Cipollino” nazionale, sia da parte di esponenti politici dell’opposizione sia da parte di parecchi utenti dei vari social che hanno riproposto battute, scenette e gaffes di Boldi, non esattamente un maître à penser della politica italiana, almeno fino al 15 agosto 2024.

Una polemica ferragostana che lascia un po’ il tempo che trova e magari permette di pensare a Boldi piuttosto che a temi decisamente più seri e urgenti. Massimo Boldi, nato a Luino nel 1945, ha vissuto a Milano per buona parte della sua vita, non dimenticando mai la sua città natale e il territorio del Varesotto a cui è molto legato. Nel 2016 è stato nominato Ambasciatore di Luino nel mondo e sul suo profilo di X campeggia la didascalia “da Luino per il Mondo”.