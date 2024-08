Missione in Sardegna per i volontari dell’anticendio boschivo del Parco delle Groane

Si è chiusa l’ultima settimana della missione con cui un gruppo di volontario dell’AIB – Anti incendio boschivo del Parco delle Groane ha partecipato al gemellaggio tra Regione Lombardia e Regione Sardegna in materia di prevenzione e lotta attiva antincendio boschivo per la campagna estiva 2024.

Per quanto riguarda il Parco delle Groane, sono stati organizzati tre turni di intervento. Il 12 luglio Gianni Lucchini, volontario di Varedo, Gianmarco Bartesaghi di Caronno Pertusella e Rocco Spataro di Ceriano Laghetto hanno lasciato la sede dell’ex polveriera di Solaro con un mezzo pick-up attrezzato di ultima generazione da pochi mesi in dotazione al Parco e hanno raggiunto il Comune di Monastir, località Santa Lucia in provincia di Cagliari. Dopo una settimana di lavoro hanno lasciato pick-up, caschi, tute, guanti e lance al secondo turno.

Il 20 luglio sono partiti Massimo Ballabio di Caronno Pertusella, Giorgio Fontana di Lentate sul Seveso e Edoardo Grassi di Solaro. Infine, il 27 luglio è stata la volta di Mario Monza di Cesate, Giuseppe Miraglia di Garbagnate Milanese e Vittorio Magnacavallo di Rovellasca.

A Monastir i volontari Aib del parco delle Groane hanno fornito un concreto supporto alla vigilanza e alla lotta attiva agli incendi boschivi, operando con il coordinamento del Parco del Ticino.

«Non sono stati giorni semplici per le squadre Aib impegnate in terra sarda e il lavoro non è mai mancato così come le occasioni di crescita – spiegano i responsabili della missione – I gemellaggi AIB rappresentano infatti anche una preziosa opportunità di scambio di esperienze e crescita professionale e personale, come hanno testimoniato tutti i partecipanti della scorsa edizione in Sicilia, molti dei quali hanno scelto di ripetere l’esperienza anche quest’anno in un’altra isola italiana».

In tutto sono oltre un centinaio i volontari di Protezione civile – provenienti oltre che dalla Lombardia anche dal Piemonte e dall’Emilia Romagna – che si avvicenderanno in Sardegna per supportare i volontari locali fino ad agosto inoltrato.