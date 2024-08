Nel cuore d’agosto la settimana di parcheggi gratis a Gallarate

Nel cuore d’agosto arriva la settimana di parcheggio gratis a Gallarate, anche nelle zone con “strisce blu”. Piccola agevolazione, per chi è rimasto in città e magari deve andare alla caccia di un bar o un negozio aperto. Agevolazione che corrisponde in effetti ad una drastica riduzione della domanda di sosta, per cui non avrebbe senso far pagare il parcheggio.

Come più o meno tutti gli anni i parcheggi saranno gratis nella settimana a ridosso di Ferragosto, dal 12 agosto al 17 agosto, come previsto dall’ordinanza comunale, che prende atto “dell’esigua domanda di parcheggio dovuto al periodo estivo, nonché la chiusura di molti esercizi commerciali”, come si legge anche nell’ordinanza di quest’anno.

Nel periodo di sospensione del parcheggio, decade anche il limite di sosta di due ore: “la sosta dei veicoli è a tempo indeterminato”. Secondo l’ordinanza il provvedimento sarà esposto sui parcometri, ma conviene stare attenti: leggete il cartello prima di inserire le monetine.

Di fatto, comprese le domeniche la sosta gratuita si estende dall’11 al 18 agosto.