Nel primo semestre dell’anno l’utile netto del gruppo Bcc Iccrea supera il miliardo di euro

Il gruppo Bcc Iccrea chiude il primo semestre dell’anno con un utile netto di 1,06 miliardi di euro, in crescita del 32,6% rispetto ai 797 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso.

Per quanto riguarda la raccolta diretta si attesta a 137,6 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 134,9 miliardi di fine 2023. In termini di ricavi, il gruppo ha riportato un margine di intermediazione di 2.987 milioni di euro (+10,8%) grazie in particolare alla positiva dinamica del margine di interesse, pari a 2.201 milioni di euro (+13,0%).

LA QUALITÀ DEL CREDITO

I finanziamenti netti a clientela si sono attestati a 93,0 miliardi di euro (90,9 miliardi di euro a fine anno 2023). In termini di qualità creditizia, sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto ai dati pro-forma di fine 2023 sia l’indicatore NPL ratio lordo pari al 3,9% che NPL ratio netto pari all’1,1%.

Restano particolarmente elevati i livelli delle coperture (coverage ratio) sui crediti deteriorati pari al 72,8% (72,2% a fine 2023). Tale dato risulta particolarmente rilevante anche in considerazione dell’elevata componente di crediti non performing assistiti da garanzie reali e dalla sempre più contenuta quota di sofferenze in portafoglio (meno di 1/3 del totale portafoglio deteriorati). (fonte gruppo Bcc Iccrea)