Numeri in crescita alla biblioteca di Busto Arsizio: oltre 110mila acessi e quasi 50mila prestiti

Sono importanti i numeri della Biblioteca di Busto Arsizio, capofila del Sistema Bibliotecario Busto – Ticino – Valle Olona, che comprende ben 21 comuni e una popolazione di 322.738 abitanti.

I dati dei primi 7 mesi del 2024 la confermano come punto di riferimento per un gran numero di cittadini: 110.998 accessi e 48.763 prestiti, 2.290 nuove acquisizioni di libri e 746 nuove iscrizioni. Il prestito interbibliotecario ha riguardato 25.427 documenti, in ingresso e in uscita.

Nel corso del 2024, la biblioteca ha accolto 149 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado per un totale di 3.167 alunni. 15 gli incontri organizzati per le famiglie (118 adulti e 118 bambini), 11 nei consultori (88 adulti e 88 bambini), 2 in ospedale (15 bambini in pediatria). 13 incontri di letture inclusive (325 bambini e 300 adulti).

In totale gli eventi per adulti sono stati 88 che hanno fatto registrare 3.700 partecipanti.

«Quella che emerge dall’analisi dei dati e da una fotografia così poliedrica è una biblioteca che ha raggiunto gli ambiziosi traguardi fissati dall’Amministrazione comunale e che, tuttavia, non si accontenta, ponendosi sempre nuovi e più ambiziosi obiettivi – è il commento del vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Uno strumento di straordinaria capacità nella realizzazione dell’affermazione delle politiche culturali cittadine, a cui guarda gran parte del territorio, che ne ha fatto uno dei propri punti di riferimento»

Nel campo della lettura, la città di Busto Arsizio ha ricevuto numerosi contributi, tra cui i più significativi sono “Reading Busto”, premiato da Cariplo con un contributo di 63.000 Euro, e “Busto città che legge” che ha ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura un contributo di 50.000 Euro per promozione della filiera del Libro in città.

Questo ha permesso di potenziare il Festival del Libro e dell’Editoria BABook, la rassegna che si svolge nel mese di maggio in collaborazione con il Tavolo Letteratura che riunisce le librerie, case editrici e alcune associazioni culturali di Busto Arsizio.

Tra gli ospiti dell’ultima edizione, che ha visto l’organizzazione di 35 incontri, spesso sold out, con gli autori per adulti e bambini, ricordiamo Aldo Cazzullo, Carlo Cottarelli, Serena Bortone, Daniele Bossari, Alice Basso, Stefania Andreoli, Helena Janeczek, Luca Bianchini.

Oltre agli incontri con gli autori, la biblioteca promuove e sostiene la lettura individuale anche attraverso la reading challenge, sia per adulti che per bambini, e i gruppi di lettura per adulti e per adolescenti.

Attraverso il progetto di “biblioteca diffusa” sono stati infine organizzati anche interventi di promozione della lettura nelle scuole, nelle parrocchie, nei parchi, in carcere, nei consultori e in ospedale.

Nei prossimi mesi saranno numerose le novità: entrerà nel vivo il progetto “Bibliochengers 20-30” che ha ottenuto un finanziamento di 150.000 Euro dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la realizzazione di attività culturali e gestione degli spazi della biblioteca oltre i consueti orari di apertura (sere e giorni festivi).

Questo progetto prevede anche l’attivazione di servizi non convenzionali come “la biblioteca delle cose” che vedrà la messa a disposizione per il prestito di piccoli oggetti di uso comune.

Gli incontri con gli autori proseguiranno con la tradizionale rassegna “Autunno fra le righe”. Il prossimo appuntamento per bambini “Leggere al parco” è previsto per sabato 31 agosto alle ore 10.30 nel Parco del Museo del Tessile.

BIBLIOTECA APERTA PER FERIE, TUTTA DA SCOPRIRE: NON SOLO LIBRI, ANCHE UNO SPAZIO PER IL TEMPO LIBERO

La Biblioteca G.B.Roggia di Busto Arsizio resta aperta per tutta l’estate, ad eccezione del 16 e 17 agosto, i due giorni dopo Ferragosto.

La sala Monaco e l’area storica per adulti osservano gli orari consueti: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.45; sabato dalle 9 alle 17.45. La sala ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 14. Alcuni libri per bambini e ragazzi sono comunque disponibili nel pomeriggio in Sala Monaco.

Ogni giorno sono circa 600 le persone che ne frequentano gli spazi, accoglienti e informali: nell’area dedicata al silenzio ci sono soprattutto gli studenti mentre negli altri ambienti si può conversare, leggere, giocare, lavorare a maglia, vedere un film, partecipare a laboratori o gruppi di discussione.

Chi resta in città può quindi cogliere l’occasione per conoscere gli spazi e i servizi di una struttura che negli ultimi anni ha sviluppato un’offerta significativa, non solo nel campo della lettura, ma anche in quello della socialità e del tempo libero. Il personale è a disposizione per illustrare le numerose proposte che possono incontrare i gusti e le esigenze di tutti, dagli studiosi alle persone in cerca di svago, dai bambini, alle famiglie, al pubblico adulto, agli anziani.