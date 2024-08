Pimpa nello spazio con Nati per leggere per #piccolilettoriforti

Ripartono dal libro Pimpa nello spazio gli appuntamenti per #piccolilettori forti promossi dall’associazione Nati per leggere nelle biblioteche comunali.

Sabato 31 agosto ad aderire all’iniziativa nata per promuovere la lettura nei bambini dai 3 ai 6 anni sono due biblioteche.

– Biblioteca di Cislago: appuntamento gratuito alle ore 10,30 con gentile richiesta di prenotazione allo 02 96380722 oppure biblioteca@comune.cislago.va.i

– Biblioteca Doneda di Venegono Inferiore: appuntamento gratuito alle ore 11 con gentile richiesta di prenotazione allo 0331 856042 oppure biblioteca@comunevenegonoinferiore.it