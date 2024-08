Quarantasettenne muore in azienda a Castellanza

Un uomo di 47 anni è stato trovato all’interno dell’azienda in cui lavorava, situata a Castellanza, in via Morelli, nella tarda serata di sabato 3 agosto. Sul posto, poco dopo le 22, sono intervenute un’ambulanza e un’automedica del sistema 117, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare, soffocato da monossido di carbonio (foto d’archivio).

I famigliari stavano partecipando alle ricerche e i soccorritori hanno dovuto prestare assistenza anche la compagna dell’uomo, che ha accusato un malore (non è grave).

Si tratterebbe di un gesto estremo. Sul posto anche i carabinieri, dai primi rilievi si esclude intervento di terze persone.