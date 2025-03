La Futura chiude bene la pool promozione: ai playoff è sfida a Messina

Termina con un bel successo la Pool Promozione della Futura Volley Giovani. Le bustocche si impongono 3-1 su Macerata e confermano la terza posizione: mentre la Omag San Giovanni in Marignano si gode lo storico passaggio in A1 le biancorosse si preparano ai playoff.

In semifinale l’avversaria sarà Messina: le due squadre hanno concluso il girone a pari punti (60) ma Busto è avanti negli scontri diretti e quindi avrà l’eventuale “bella” in casa. Macerata, seconda, se la vedrà invece con Trento. (foto in alto: Rebora | L. Marini/FVG)

La vittoria su Macerata è particolarmente importante perché la CBF Balducci era imbattuta nella pool promozione e arrivava da 14 successi consecutivi con appena sei set persi. Ma la Futura è stata autrice di una prestazione molto solida e di carattere trascinata da una Sofia Rebora scatenata: 15 punti con 3 ace e 3 muri. Top scorer ancora una volta Zanette (22) mentre la sua spalla Enneking ha messo a terra 13 palloni. Molto bene il libero Cecchetto in difesa: ha chiuso con il 47% di ricezione perfetta.

«Sono veramente contento – ha detto Beltrami nel dopo gara – perché nell’ultima settimana siamo tornati noi, non solo per i risultati ma anche come spirito e come modo di interpretare le partite. Nel secondo set ci hanno schiacciato su alcune situazioni e abbiamo lasciato andare il punteggio anche se non andrebbe fatto. Dobbiamo anche essere realisti: non possiamo tenere sempre il livello del terzo parziale, uno dei migliori giocati di tutta la stagione. Adesso riposiamo un po’ e poi si parte per la semifinale. Abbiamo un solo modo di giocare che è questo e sono contento perché abbiamo ritrovato il nostro ritmo».

Futura Volley Giovani-CBF Balducci HR Macerata 3-1

(28-26, 13-25, 25-18, 25-23) FVG Busto A.: Monza 4, Zanette 22, Rebora 15, Kone 6, Enneking 13, B. Orlandi 8, Cecchetto (L), Del Freo, Landucci 1, Brandi, Zakościelna. Ne Baratella, Osana (L2), Spiriti. All. Beltrami.

Macerata: Bonelli 2, Decortes 22, Caruso 9, Mazzon 11, Bulaich 4, Battista 7, Bresciani (L), Allaoui, Morandini, Fiesoli 10, Mennecozzi (L2). Ne Sanguigni, L. Orlandi, Busolini. All. Lionetti.

Note – Durata set: 32′, 25′, 23′, 31′; totale. 2h01′. Futura: battute sbagliate 13, vincenti 4, ricezione positiva 55% (perfetta 34%), attacco 37%, muri 6, errori 14. Macerata: battute sbagliate 8, vincenti 3, ricezione positiva 51% (perfetta 25%), attacco 43%, muri 6, errori 14. Spettatori 400.

POOL PROMOZIONE

CLASSIFICA FINALE: S. Giovanni in Marignano 76; Macerata 68; FVG BUSTO A., Messina 60; Trento 49; Brescia 47; Altafratte 46; Melendugno 40; Cremona, Costa Volpino 35.