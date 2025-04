Bellucci, esordio vincente sulla terra rossa

Comincia con il piede giusto la stagione sulla terra rossa per Mattia Bellucci. Il 23enne di Castellanza ha superato il primo turno del Grand Prix Hassan II, torneo del circuito ATP250 che si disputa a Marrakech, in Marocco.

Bellucci, che è volato con qualche giorno di anticipo in Nordafrica e che ha iniziato la settimana come 71 del ranking, ha superato in due set il temibile russo Pavel Kotov, attuale numero 107 al mondo ma capace in passato di salire sino alla 50a posizione meno di un anno fa.

Il mancino nato a Busto Arsizio ha faticato in avvio, cedendo subito il servizio al secondo game, scivolando sul 3-0 per Kotov e richiedendo anche un intervento del fisioterapista. Poi però Bellucci ha iniziato a macinare il proprio gioco, ha rimontato lo svantaggio e chiuso 6-4 il primo set. Nel secondo parziale Mattia ha guadagnato presto un break e lo ha tenuto sino al termine rischiando qualcosa nel decimo gioco (0-30 e seconda di servizio), chiudendo però di nuovo sul 6-4.

Al secondo turno Bellucci dovrà affrontare un giocatore proveniente dalle qualificazioni, ovvero uno tra l’argentino Coria e il francese Herbert, due tennisti che ora sono ben oltre la 100a posizione ma che non troppo tempo fa occupavano posti nobili della graduatoria internazionale. Il tennista varesotto però ha bisogno di incamerare punti per la propria classifica, anche perché all’orizzonte dovrà difendere quelli guadagnati nel 2024 con la partecipazione al tabellone principale del Roland Garros e di Wimbledon.