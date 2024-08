Quinto posto per Jacobs nella finale dei 100 metri di Parigi

Quinto posto per Macell Jacobs nella finalissima dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi.

Nell’ultima gara della giornata il velocista italiano, campione in carica e qualificato alla finale dopo essere rientrato tra i migliori terzi, ha messo in scena una grande prova e tagliando il traguardo in 9.85.

Podio sfiorato, dunque, e medaglia d’oro ceduta allo statunitense Lyles (9.79), nuovo campione olimpico davanti al giamaicano Thompson. Doppietta USA (che non vinceva la specialità da Atene 2004, ovvero prima di Bolt) sul podio col terzo posto di Kerley, che allo Stade de France ha impiegato 9.81 nella sua corsa.

Queste le parole di Jacobs dopo la gara: “Ho dato il 100% e credevo di poter prendere una medaglia. Il quinto posto mi dà comunque soddisfazione dopo un anno e mezzo non semplice, ma non abbastanza”.