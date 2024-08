Rioni in Festa: una giornata di divertimento e tradizioni a Casorate Sempione

Il 15 settembre l’area Feste di Via Roma a Casorate Sempione si trasformerà in un vivace palcoscenico di giochi, sapori e tradizioni locali grazie all’evento Rioni in Festa, organizzato dai Rioni e dalla Pro Loco.

Il Programma della Giornata

La giornata inizierà alle ore 8 con la messa dedicata ai Rioni. Per gli amanti delle passeggiate all’aria aperta, alle 9:30 è previsto il ritrovo in Piazza Mazzini per la registrazione alla Camminata Non Competitiva dei Rioni. Questo percorso di 5 km, che partirà alle 9:45 e si concluderà nell’area feste, rappresenta l’opportunità per godersi il paesaggio circostante in compagnia. Sarà anche possibile acquistare la maglietta del proprio Rione, un simbolo di orgoglio e appartenenza.

Alle ore 12 si apriranno gli stand gastronomici, dove i partecipanti potranno gustare piatti tipici preparati con cura. La novità assoluta di quest’anno è il Risotto di San Tito, disponibile su prenotazione, affiancato da altre specialità locali come straccetti dei Rioni e dolcetti del Cucù. Per i più piccoli, sarà disponibile un menù speciale con pasta al pomodoro o in bianco.

Pomeriggio di Giochi e Laboratori

A partire dalle ore 15, l’area feste si animerà con giochi per tutti, tra cui i tradizionali tornei di Burraco e Briscola, per i quali è necessario iscriversi. I bambini potranno invece partecipare al Laboratorio dei Fiori di San Tito, un’attività pensata per stimolare la loro creatività e manualità.

Aperitivo e Cena in Compagnia

La giornata si concluderà in allegria con un aperitivo a base di Spritz e un gustoso trancio di pizza, prenotabile anticipatamente. Per partecipare alle diverse attività gastronomiche e ai tornei, è necessario prenotarsi entro il 12 settembre 2024, contattando i numeri indicati nel programma. Un piccolo gesto per garantire che l’organizzazione possa accogliere al meglio tutti i partecipanti.