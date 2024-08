Riparte l’avventura del Legnano calcio: «Tutti curati, visitati, vestiti e “inquadrati”»

Un gruppo di giovani, con una età media poco superiore ai 20 anni, in attesa di qualche elemento con più esperienza. E’ la squadra chiamata, al momento, a difendere l’onore lilla nel prossimo campionato di Eccellenza. Le parole del dg Ganluca Greco avevano anticipato quanto avvenuto oggi al raduno svoltosi al campo dell’Amicizia: «Punteremo sui ragazzi giovani e di prospettiva con l’obiettivo di consolidare la categoria». Nessuna novità, quindi, nel vedere in campo con mister Giuseppe Dicuonzo ragazzi volenterosi, ma senza particolare esperienza di categoria.

Commenta il presidente Enea Benedetto, sempre soddisfatto e fiducioso: «Anche se in molti pensavano, o speravano, che non ci saremmo riusciti, l’AC Legnano ha iniziato la preparazione… tutti curati, visitati, vestiti e “inquadrati”. Ringraziamo chi silenziosamente ci sta aiutando e quei pochi che ci hanno sostenuto. Ora, consapevoli che è questa la cosa più difficile, cercheremo umilmente di allestire una squadra degna della Storia Lilla».

La squadra ha il valore aggiunto della multietnicità, ma purtroppo lo svantaggio dell’eta’, tanto sono giovani i suoi giocatori. I primi impegni di Coppa contro le bergamasche Cisanese e Juvenes Pradalunghese ci diranno già subito come sarà la nuova stagione.

In serata, ancora sconosciuto l’elenco dei convocati. Una lista di nomi circola in questi giorni, tuttavia non e’ stata considerata aggiornata e quindi non attendibile dalla stessa societa’.