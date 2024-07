Riqualificazione e formazione per manager inoccupati. Oltre un milione di euro ancora disponibili in Lombardia

Regione Lombardia continua a sostenere la riqualificazione dei manager inoccupati con una dotazione finanziaria di oltre un milione di euro, disponibile fino al prossimo 15 dicembre. L’iniziativa, rivolta a manager e dirigenti lombardi tra i 50 e i 62 anni, mira a rigenerare le competenze manageriali e a reinserirli nel mercato del lavoro, favorendo così la crescita delle Pmi locali e nazionali.

Ad oggi, più di 50 manager hanno già usufruito dei voucher messi a disposizione dalla Regione, che coprono due principali linee d’intervento. La prima riguarda i servizi di placement per la definizione di percorsi professionali personalizzati e l’accompagnamento al lavoro, con un contributo massimo di 6.000 euro per destinatario. Questo include bilancio delle competenze, sviluppo di progetti professionali personalizzati, ricerca di nuove opportunità professionali e supporto nella fase di selezione e inserimento.

La seconda linea d’intervento si concentra sulla formazione specialistica per la riqualificazione delle competenze, con un contributo massimo di 5.000 euro. I voucher vengono erogati con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e il contributo viene corrisposto solo a rendicontazione delle spese sostenute.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia e diverse organizzazioni regionali di manager e aziende, tra cui Manageritalia Lombardia, Federmanager Lombardia, Confindustria Lombardia e Confcommercio Lombardia.

La dotazione complessiva è di 1,5 milioni di euro, di cui 500.000 euro dedicati alle ex dirigenti donne attualmente disoccupate. Uno dei manager partecipanti ha commentato: «Un’iniziativa importante di politiche attive per il lavoro che consente il raggiungimento di un doppio risultato. Da un lato, si aiutano professionisti come me a rientrare nel mondo del lavoro rinnovando le proprie competenze e skills. Dall’altro, si mettono a disposizione di tante PMI manager che, forti della loro esperienza, possono risultare decisivi per la crescita delle imprese o booster di sviluppo per startup innovative».

Tute le informazioni su come presentare la domanda per i fondi sono disponibili sul sito di

Regione Lombardia:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/valorizzazione-componente-manageriale-capitale-umano-RLW12023031908