Scontro auto moto ad Albiolo. 31enne muore in ospedale a Varese

Un uomo di 31 anni è morto questa mattina all’ospedale di Circolo di Varese in seguito ad un incidente che si è verificato in via Mazzini ad Albiolo, comune del Comasco al confine con la provincia di Varese, poco dopo le 5.

Le condizioni della vittima erano apparse subito disperate dopo lo scontro tra il suo scooter e un’auto. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero di Areu che lo ha trasportato al nosocomio varesino dove i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri di Como che sono giunti sul posto. La vittima risulta residente a Solbiate Concagno e stava raggiungendo il luogo di lavoro.