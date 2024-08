Scontro tra auto e moto in via Piave a Varese: coinvolto un 72enne

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio dell’8 agosto intorno alle 15.30 in via Piave a Varese, tra un’automobile e una moto. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 72 anni, trasportato in ospedale in codice giallo.

Le autorità locali, tra cui la Polizia Municipale di Varese, sono state allertate per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area, molto trafficata, mentre i sanitari del 118 sono arrivati con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese ha inviato un’ambulanza di base, attualmente impegnata nella missione di soccorso.

La dinamica dell’incidente non è ancora nota e le autorità competenti sono impegnate nelle indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.