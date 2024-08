Semifinale volley amara: Italia travolta dalla Francia

Quella scesa in campo contro la Francia nelle semifinali di volley alle Olimpiadi di Parigi era solo l’ombra dell’Italia vista nei quattro incontri vincenti giocati nelle fasi a gironi e nei quarti. I francesi hanno dominato fin dall’inizio, non hanno sbagliato nulla, vincendo meritatamente i primi due set (20-25, 21-24).





nella foto lo schiacciatore Trevor Clevenot vero mattatore della serata

Clevenot con i suoi attacchi vincenti e i suoi muri insuperabili si è rivelata una spina nel fianco degli azzurri.

Il terzo set dell’Italia è stato peggio dei primi due. Gli uomini di De Giorgi hanno concesso 6 match ball, l’Italia ne ha annullati tre portandosi sul 21 a 24. Giani – forse ricordando quanto è accaduto al Giappone contro l’Italia – ha chiesto un time-out per tenere concentrata una squadra che fino a quel momento non aveva sprecato quasi nulla.

Finisce 21-25 con i francesi meritatamente in finale con la Polonia che l’Italia aveva battuto 3 -1 il 3 agosto scorso.

Ora per gli azzurri c’è la possibilità del bronzo contro gli Usa battuti dai polacchi in semifinale, ma non sarà una passeggiata.

LE TAPPE DELLA NAZIONALE ITALIANA DI VOLLEY ALLE OLIMPIADI

Sabato 27 luglio – fase a gironi Italia – Brasile 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21)

Martedì 30 luglio – fase a gironi Italia – Egitto 3-0 (25-15, 25-16, 25-20)

Sabato 3 agosto – fase a gironi Italia – Polonia 3-1 (25-14, 25-18, 24-26, 25-20)

Lunedì 5 agosto – quarti di finale Italia – Giappone 3-2 (20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15)

Mercoledì 7 agosto – semifinale Italia-Francia 0-3 (20-25, 21-25, 21-25)