Senzatetto di 52 anni morto nella notte a Varese in viale Belforte

È stato ritrovato in viale Belforte, verso uno dei primi numeri civici, nella zona in direzione del centro della città. Un uomo di 52 anni, in arresto cardiaco, soccorso prima delle 7 di giovedì da ambulanza e automedica della croce rossa italiana, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’uomo, stroncato probabilmente da un malore.

Sul posto le forze dell’ordine, carabinieri e polizia di stato ed è quest’ultima che si sta occupando del caso.

Da un primo esame è da escludersi la morte in conseguenza di aggressione o violenza, con ogni probabilità il decesso è da imputarsi a cause naturali. Sono stati disposti accertamenti da parte della Procura.