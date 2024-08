Sicurezza sui treni e nelle stazioni. In Svizzera la polizia sarà dotata di bodycam

Da settembre 2024, la Polizia dei trasporti della Svizzera utilizzerà dispositivi bodycam in tutta la Confederazione. Secondo le informazioni illustrate dalle FFS l’introduzione di questa tecnologia ha l’obiettivo di dissuadere potenziali malviventi, fungere da deterrenti in situazioni conflittuali e, se necessario, registrare prove. Saranno acquistate in totale 100 bodycam.

La bodycam è un dispositivo di sicurezza che non registra in modo continuo. “In base alla situazione – si legge nella nota delle FFS – è l’agente della Polizia dei trasporti ad attivarla manualmente, con un’operazione visibile a chi sta di fronte. Se la situazione lo consente, l’attivazione della bodycam viene comunicata verbalmente. Quando la registrazione è in corso, i LED rossi sulla parte anteriore del dispositivo lampeggiano e viene emesso un segnale acustico. Anche le persone che vengono controllate possono richiedere l’attivazione della bodycam”.

In tutta la Svizzera, nelle aree dei trasporti pubblici e sui treni, sono presenti oltre 200 agenti della Polizia dei trasporti, che ogni anno garantiscono anche la sicurezza e l’ordine nelle zone della ferrovia in occasione di oltre 500 grandi eventi e manifestazioni sportive (dati del 2023). La sicurezza del personale e dei viaggiatori ha sempre la massima priorità.