Somma Lombardo più longeva e multiculturale. Leonardo e Ginevra i nomi più scelti per i nuovi nati

Una popolazione sempre più vecchia, flussi migratori e curiosità sui nomi più scelti per i neonati, ecco una fotografia sullo stato della popolazione di Somma Lombardo.

A diffondere i dati è l’Ufficio Demografici del Comune di Somma Lombardo, città che al 31 dicembre 2023 contava 17.892 cittadini residenti (in calo rispetto al 31 dicembre 2022, -13 unità), così suddivisi: 8774 uomini e 9118 donne.

Cresce il numero di deceduti che sono stati 245 (+38 rispetto all’anno precedente) mentre cala il numero dei nati 117 (-12 rispetto al 2022). I nuclei familiari residenti a Somma Lombardo sono 7923 mentre sono presenti anche 10 convivenze o comunità.

Lungo il 2023 si sono celebrati 23 matrimoni civili, 13 matrimoni religiosi e 1 unione civile. Cresce il numero di immigrati che passa dai 788 del 2022 agli 812 del 2023, mentre diminuiscono gli emigrati che passano dai 705 del 2022 ai 697 del 2023.

Il quadro anagrafico mostra una città che invecchia, proprio seguendo il trend del resto dell’Italia, con una popolazione sotto i 15 anni che si assesta sulle 2297 unità, 945 bambini in età prescolare e 1352 giovani in età da scuola dell’obbligo.

Sono 2623 i sommesi fra i 15 e i 29 anni mentre la fetta maggiore della popolazione è quella in fascia 30 – 65 anni con 8964 cittadini; gli over 65, infine, sono 4008. Le etnie maggiormente presenti nel territorio comunale sono: Romeni (510); Albanesi (262); Marocchini (200); Cinesi (121); Senegalesi (111); Pakistani (101); Ucraini (100) e Peruviani (94) e gli stranieri rappresentano l’11,6% della popolazione totale.

Una curiosità relativa ai nuovi nati: i nomi più gettonati dai genitori sommesi nel 2023 sono stati Leonardo per i maschi e Ginevra per le femmine. “Somma Lombardo – dichiara il sindaco Stefano Bellaria – si conferma una città inclusiva e aperta, che storicamente chiama a raccolta tante persone. Sono lieto come Sindaco di poter contare su una cittadinanza multiculturale così attiva e partecipe”.