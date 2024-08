Sorteggi di Champions League: le avversarie di Inter, Juve, Milan, Atalanta e Bologna

Sono stati sorteggiati dall’Uefa nella serata di giovedì 29 agosto i gironi per la Chapions League 2024-2025, la prima con il nuovo formato con 36 squadre ai nastri di partenza senza più i classici gironi da 4. Ogni formazione affronterà otto rivali, delle quali quattro in casa e quattro in trasferta.

La nuova fase, che inizierà il 17 settembre 2024 e terminerà il 29 gennaio 2025, vedrà qualificarsi alla fase successiva a eliminazione diretta le 24 squadre che faranno più punti; le prime otto squadre classificate andranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le classificate dal nono al ventiquattresimo posto si affronteranno negli spareggi per decretare le restanti otto. La finale sarà il 25 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

QUESTE LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE:

INTER: Lipsia (casa), Manchester City (Trasferta), Arsenal (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Young Boys (T), Monaco (C), Sparta Praga (T)

MILAN: Liverpool (Casa), Real (Trasferta), Bruges (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Dinamo Zagabria (T), Girona (C) e Slovan Bratislava (T)

JUVE: Manchester City (Casa), Lipsia (Trasferta), Benfica (C), Bruges (T), Psv (C), Lille (T), Stoccarda (C), Aston Villa (T)

ATALANTA: Real Madrid (Casa), Barcellona (Trasferta), Arsenal (C), Shakhtar (T), Celtic (C), Young Boys (T), Sturm Graz (C), Stoccarda (T).

BOLOGNA: Borussia Dortmund (Casa), Liverpool (Trasferta), Shakhtar (C), Benfica (T), Lille (C), Sporting (T), Monaco (C), Aston Villa (T).