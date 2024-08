Torna Veddasca Sound: tre giorni di natura e musica elettronica tra montagna e Lago Maggiore

L’edizione 2024 di Veddasca Sound è pronto a far risuonare le montagne della Val Veddasca con un festival di musica elettronica imperdibile che si terrà dal 6 al 8 settembre a Biegno, ultima frazione in quota di Maccagno con Pino e Veddasca.

Giunto alla sua quarta edizione, l’evento dal titolo evocativo Selva è organizzato da Pro Loco Maccagno Lago Maggiore e Veddasca, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, al suo secondo anno di bando per Meraviglie del Territorio, e con il patrocinio del Comune.

«La nostra missione è quella di creare un ponte tra la musica e la natura, offrendo un’esperienza che arricchisca il pubblico sia culturalmente che emotivamente – afferma Diego Santin, presidente di Veddasca Insieme e direttore artistico della manifestazione -. Siamo entusiasti di ospitare sia artisti del varesotto sia di respiro internazionale, ma soprattutto di condividere la bellezza della nostra valle con il mondo.

Tre Giorni di Musica Elettronica e Natura

Lo slogan di quest’anno, Natura, Musica, Comunità, riassume perfettamente l’essenza del festival, che sarà una celebrazione della musica elettronica e della natura, unendo talenti musicali straordinari con la bellezza incontaminata della Val Veddasca.

La direzione artistica dell’evento è condivisa con i collettivi di organizzazione di eventi “Millesuoni” di Milano e “Sunfish” di Castelveccana, due organizzazioni di giovani appassionati di musica elettronica indipendente molto attivi in territori diversi ma che condividono l’idea di portare il clubbing fuori dalle consuete ambientazioni.

La promozione della rinascita della Veddasca, una valle rimasta isolata e dimenticata per troppo tempo, è come sempre l’obiettivo finale di «un progetto culturale ampio che si impegna a produrre nuovi format culturali in sintonia con la comunità locale che ancora resiste, attraverso iniziative dedicate a musica e suono». Veddasca Sound accoglie tutti coloro che vogliono rigenerarsi dai ritmi urbani.

Artisti in Line-Up

La line-up di quest’anno include una varietà di DJ dei vari collettivi coinvolti, tra nuove proposte e vecchie conoscenze. Venerdì 6 settembre, parola d’ordine distacco dai ritmi urbani, il festival inizierà con le esibizioni di Dj Agly, A.o.P e Atoloi, che daranno il via all’evento con i loro suoni unici.

Sabato 7 settembre, con una giornata dedicata alla “connessione” con la natura, sarà la volta di Euca, Forward, Esse, Luca Scarpa e Outburst Knobs, che intratterranno il pubblico con le loro vibranti performance.

Domenica 8 settembre, il festival si concluderà con un abbraccio di ringraziamento alla

natura e alle persone, con le esibizioni di Max Silvestri, Bosco, Brolpi e Theorem, offrendo una chiusura memorabile a questa edizione di Veddasca Sound.

Attività Collaterali

Oltre alla musica, i partecipanti potranno godere di una varietà di attività di meditazione e connessione con la natura, tra cui sessioni di yoga, previste per le giornate di sabato e domenica.

Ospitalità e Servizi

L’ostello di Biegno, situato sulla SP5 salendo da Maccagno, offre la possibilità di campeggiare nell’ampio spazio esterno, consentendo ai partecipanti di vivere appieno l’atmosfera del festival.

L’ostello, in carico di gestione alla Pro Loco, è in piena fase di rinascita e si presta quest’anno a ospitare il VeddascaSound nella sua versione più lunga e ampia. La location è provvista di servizi, docce, spogliatoi, attacco corrente per i campeggiatori. La Pro Loco allestirà un punto ristoro con cucina e bar per la durata del festival, garantendo una piacevole esperienza gastronomica.

Biglietti

Il biglietto giornaliero di ingresso al festival ha un prezzo 10 €. Il full-pass che garantisce la possibilità di campeggio ha un prezzo di 30 €.