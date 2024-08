Un caldo weekend d’estate

L’anticiclone africano raggiunge il Nord Italia ancora per diversi giorni ma si abbassa un poco verso il Mediterraneo. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano temperature massime che resteranno oltre i 30°C ma senza punte eccessive e la regione alpina potrà essere interessata marginalmente da correnti atlantiche con qualche temporale.

Venerdì il cielo sarà soleggiato, molto caldo e afoso in pianura. Annuvolamenti cumuliformi sui rilievi che sfoceranno nel pomeriggio in alcuni rovesci o temporali su Alpi e Prealpi, raramente in estensione alla pianura in serata.