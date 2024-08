Wendy, gattina disabile, cerca una famiglia

Wendy è una dolce gatta adulta che, nonostante la paralisi agli arti posteriori, dimostra un incredibile affetto e desidera più di ogni altra cosa una famiglia che sappia guardare oltre la sua disabilità. Wendy non cerca solo una casa, ma un amore che possa offrirle il calore e la comprensione di cui ha bisogno.

L’adozione di Wendy è organizzata dal gattile “Pensiero Meticcio” di Gallarate, che si impegna a supportare i nuovi adottanti con l’assistenza dei loro volontari. La gatta è vaccinata e risultata negativa ai test per FIV/FELV, il che garantisce un’adozione in totale sicurezza.

Questa è una di quelle adozioni speciali che possono davvero fare la differenza. Adottare Wendy non significa solo darle una nuova casa, e strapparla ad un vita in gattile, ma cambiare la sua vita e ricevere in cambio un affetto incondizionato e infinito.

Come adottare Wendy:

Se senti di poter offrire a Wendy la casa che merita, puoi contattare il gattile “Pensiero Meticcio” ai seguenti numeri:

0331/260663 (Gattile)

349/4566588 (Chiara)

Oppure, puoi visitare il gattile presso via degli Aceri 15, Gallarate (VA).