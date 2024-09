152 visite nella tappa di Sesto Calende di “Senologia al centro”

Dal 13 al 15 settembre 2024, Piazza De Cristoforis a Sesto Calende ha ospitato una nuova tappa del Progetto Senologia al centro per la provincia di Varese. Al fine di promuovere la consapevolezza sulla prevenzione del tumore al seno, il gruppo Gnodi, con il supporto di Mobile System Srl e in collaborazione con LILT – Associazione Provinciale di Varese, ha messo a disposizione un’unità mobile dedicata alla diagnosi precoce.

La clinica mobile modulare, appositamente attrezzata per eseguire ecografie e mammografie, è stata progettata per offrire alle donne un servizio di prevenzione senologica direttamente nella piazza della loro città. Le visite, con ecografia ed eventuale mammografia, sono state offerte gratuitamente alle donne di età inferiore ai 45 anni e oltre i 75 anni, escludendo coloro già coinvolte nei programmi di screening mammografico. Evidenze scientifiche dimostrano come la diagnosi precoce e l’intervento tempestivo possano fare la differenza per la cura del tumore al seno.

Pertanto, l’impegno continuo per organizzare e supportare iniziative come Senologia al centro è cruciale per la salute e il benessere della comunità. In tre giorni, all’interno della clinica mobile, sono state effettuate 68 visite con 42 ecografie e 42 mammografie per un totale di 152 prestazioni in seguito alle quali 1 caso è stato ritenuto meritevole di approfondimento e prontamente preso in carico dalla Breast-Unit di ASST SETTE LAGHI, e 3 casi sono stati rimandati a controlli tra 6/8 mesi. Grazie alla dedizione dei medici, dei volontari LILT e del team di Senologia al centro, il progetto si è dimostrato ancora una volta un successo, riuscendo a fornire anche un prezioso servizio informativo alla cittadinanza nei casi in cui le prenotazioni per le visite erano esaurite.

Per scoprire le altre tappe di “Senologia al centro” visita il sito: https://www.senologiaalcentro.it Gli organizzatori ringraziano le aziende sponsor che, ancora una volta, hanno reso possibile la realizzazione del progetto, assicurandone sviluppo e continuità: Poste Italiane, CSD – Centro Studi Diagnostici, Borgo Agnello, Divani&Divani by Natuzzi, Progetto Udire, Sesto Case Immobiliare, OVS Vilella, Lisanza Lake, Sicuro24, Miosotis Transport.